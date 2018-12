Tivaouane : La coalition Benno Bokk Yakaar a collecté plus de 100.000 parrains (Diagne Sy Mbengue)

Le maire de la commune de Tivaouane, Mamadou Sy Mbengue, a annoncé ce week-end que la coalition Benno Bokk Yakaar de cette cité religieuse, a joué un rôle majeur dans la collecte de signatures au profit du président Macky Sall.

Selon lui, au total plus de 84.000 signatures ont été collectées dans le département et au moins 20.000 parrains dans la commune de Tivaouane.



Le maire de Tivaouane qui s'est prononcé sur le parrainage à l'occasion de la finale de la coupe de l'édile de cette localité, a entre autres rappelé les nombreuses réalisations qui sont actuellement enregistrées dans cette zone grâce à l'accompagnement de l'Etat du Sénégal et quelques bonnes volontés...