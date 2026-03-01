Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés

L'Iran a décrété dimanche une période de deuil de 40 jours ainsi que 7 jours fériés après la mort à 86 ans du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989.
"Avec le martyre du guide suprême, sa voie et sa mission ne seront ni perdues ni oubliées; elles seront au contraire poursuivies avec davantage de vigueur et de zèle", a déclaré un présentateur de la télévision d'Etat.
