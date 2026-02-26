Célébration du 4 avril à Thiès: " Dans cette guerre des " Maires" , qui sera finalement le vainqueur?"(Édouard Latoufe)


Dans une note rendue publique, le responsable politique thiessois, Édouard Latoufe, a tenu à exprimer son regret par rapport aux positions divergentes des maires de Thiès, à quelques semaines de la fête de l’Indépendance. 
 
"Dans cette guerre des Maires, qui sera finalement le vainqueur ? Les thiessois, impuissants face à cette nouvelle donne, doivent-ils en être les agneaux du sacrifice ? En Avril 2004, une dualité inopportune, fausse et dangereuse a eu comme conséquence brutale l'annulation pure et simple du défilé pour des "raisons sécuritaires". Comme pour faire bégayer l'histoire, "une dualité des Maires" risque de provoquer un report sine die d'un événement capital ? Qui y gagne finalement?, a-t-il évoqué.
 
M. Latoufe de poursuivre : "Le monde nous regarde et les générations futures ne nous feront bénéficier d'aucune circonstance atténuante si par nos imprudences comportementales et langagières le défi est finalement annulé. Thiès doit faire bloc et construire les meilleurs consensus si elle veut relever le défi du 04 avril 2026".
 
Avant de conclure :  "Toutes les caméras du monde sont braquées sur Thiès. Nos destins collectifs constituent une insignifiance au regard de l'intérêt général des thiessois. L'heure est grave"...
Jeudi 26 Février 2026
