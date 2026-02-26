Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop : "Il nous a utilisés pour régler ses problèmes".

En prélude à l'organisation du 4 avril à Thiès, le maire de la commune deThiès-Est, Me Ousmane Diagne, a fait face à la presse pour faire part des attentes de la population thiessoise relativement à la célébration de cette fête dans la cité du rail.

À cette occasion, Me Ousmane Diagne, a aussi tenu à dénoncer le fait que le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, soit reçu en audience par le président de la République concernant l'organisation de la fête de l’Indépendance sans que ses collègues maires ne soient informés de cela. Selon M. Diagne, en tant que maire de la ville de Thiès, M. Diop a le droit d'être reçu par le président de la République, mais compte tenu de la portée de ce rendez-vous, la logique voudrait qu'il soit accompagné des maires de Thiès qui, eux aussi avec leurs populations vont accueillir cette fête.

"Lorsqu'il partait, il ne nous a pas informés. Nous ne l'avons pas envoyé et lorsqu'il est parti, il a porté notre parole", a-t-il regretté. Ce que Me Ousmane Diagne n'a pas aussi aimé, c'est le fait que les maires aient été convoqués par le maire de la ville dans le cadre d'une audience et d'un forum, les prenne en photos, fasse des vidéos et au finish, va rencontrer le président de la République à leur insu. "Nous pensons que tout cela c'était des manœuvres souterraines pour montrer au président que c'est lui qui dirige les choses. Il nous a utilisés pour régler ses problèmes", a-t-il lancé.