Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop : "Il nous a utilisés pour régler ses problèmes".


En prélude à l'organisation du 4 avril à Thiès, le maire de la commune deThiès-Est, Me Ousmane Diagne, a fait face à la presse pour faire part des attentes de la population thiessoise relativement à la célébration de cette fête dans la cité du rail.
 
À cette occasion, Me Ousmane Diagne, a aussi tenu à dénoncer le fait que le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, soit reçu en audience par le président de la République concernant l'organisation de la fête de l’Indépendance sans que ses collègues maires ne soient informés de cela. Selon M. Diagne, en tant que maire de la ville de Thiès, M. Diop a le droit d'être reçu par le président de la République, mais compte tenu de la portée de ce  rendez-vous, la logique voudrait qu'il soit accompagné des maires de Thiès qui, eux aussi avec leurs populations vont accueillir cette fête.
 
"Lorsqu'il partait, il ne nous a pas informés. Nous ne l'avons pas envoyé et lorsqu'il est parti, il a porté notre parole", a-t-il regretté. Ce que Me Ousmane Diagne n'a pas aussi aimé, c'est le fait que les maires aient été convoqués par le maire de la ville dans le cadre d'une audience et d'un forum, les prenne en photos, fasse des vidéos et au finish, va rencontrer le président de la République à leur insu. "Nous pensons que tout cela c'était des manœuvres souterraines pour montrer au président que c'est lui qui dirige les choses. Il nous a utilisés pour régler ses problèmes", a-t-il lancé.
 
 
Le maire Ousmane Diagne a ajouté que la délocalisation de la célébration du 4 avril à  Thiès ne doit pas seulement avoir un cachet festif, mais elle doit être une occasion pour les autorités de prendre en charge les préoccupations des Thiessois telles la réhabilitation des routes, l'érection d'un commissariat à Sampathé, la réfection des CEM et des lycées etc...
Autres articles
Jeudi 26 Février 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan - 26/02/2026

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur - 26/02/2026

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis - 26/02/2026

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte!

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte! - 26/02/2026

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop - 26/02/2026

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ?

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ? - 25/02/2026

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement - 25/02/2026

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie »

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie » - 25/02/2026

Tribunal de Thiès - Vol de moto : 2 prévenus condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme

Tribunal de Thiès - Vol de moto : 2 prévenus condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme - 25/02/2026

Tribunal de Thiès : Un conducteur de Jakarta assène des coups de machette à un gendarme et lui ampute un doigt

Tribunal de Thiès : Un conducteur de Jakarta assène des coups de machette à un gendarme et lui ampute un doigt - 25/02/2026

365 jours de détention pour Farba Ngom: Récits coraniques et recueillement du Fouta qui prie pour son fils, un an après son incarcération

365 jours de détention pour Farba Ngom: Récits coraniques et recueillement du Fouta qui prie pour son fils, un an après son incarcération - 25/02/2026

UIDT: La CAE décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et observe une journée sans tickets

UIDT: La CAE décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et observe une journée sans tickets - 25/02/2026

TOUBA: Démantèlement d’un réseau de faussaires spécialisé dans les documents de véhicules

TOUBA: Démantèlement d’un réseau de faussaires spécialisé dans les documents de véhicules - 25/02/2026

Grand Yoff : deux individus interpellés pour vol de motocyclette par escalade

Grand Yoff : deux individus interpellés pour vol de motocyclette par escalade - 25/02/2026

Centre intégré de Valorisation des Déchets de Déni Youssouf : Bambilor, Mbeuth et les villages environnants campent sur leur refus

Centre intégré de Valorisation des Déchets de Déni Youssouf : Bambilor, Mbeuth et les villages environnants campent sur leur refus - 25/02/2026

Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop

Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop - 24/02/2026

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal - 24/02/2026

UGB : La CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques

UGB : La CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité :

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité : "Je suis le premier à les remercier!" - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko :

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko : "J'ai toujours répondu que cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités..." - 24/02/2026

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité...

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité... "Ken santouko mou guéné liste" » - 24/02/2026

‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan...

‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan... - 24/02/2026

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane - 24/02/2026

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue - 24/02/2026

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal - 24/02/2026

Fiscalité des fonctionnaires :

Fiscalité des fonctionnaires : " Il n'y a pas de sur-imposition sur les revenus " précise Cheikh Diba - 24/02/2026

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social - 24/02/2026

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses - 24/02/2026

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure - 24/02/2026

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants - 24/02/2026

RSS Syndication