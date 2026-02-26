Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie

Quatorze organisations syndicales sénégalaises ont publié une déclaration commune dénonçant les propos jugés « bellicistes » du Premier Ministre lors de son passage à l’Assemblée nationale. Réunies au sein du Front syndical pour la défense des travailleurs, ces organisations parmi lesquelles la CNTS, l’UNSAS, le CSA ou encore l’UDTS ont vivement réagi aux déclarations du chef du gouvernement, qu’elles qualifient de « tentative d’intimidation » à l’égard du mouvement syndical.



Au-delà des mots, c’est sur le fond que le front syndical entend marquer le coup. Les signataires pointent du doigt le non-respect du pacte national de stabilité sociale, notamment le refus de réintégrer des travailleurs qu’ils estiment avoir été licenciés abusivement dans plusieurs institutions publiques : le Port autonome de Dakar, le Grand Théâtre, le Ministère des mines ou encore le Ministère des Sénégalais de l’extérieur. Le sort des agents des agences nationales supprimées reste également en suspens, selon la déclaration.



Dans leur texte, les secrétaires généraux rappellent que le droit de grève et la liberté syndicale sont des droits constitutionnels et des garanties consacrées par les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Ils se réservent explicitement le droit d’engager « toute action syndicale légitime » si le gouvernement ne revient pas à la table des négociations dans un esprit de bonne foi. Le front appelle néanmoins les autorités à « privilégier la concertation et la responsabilité institutionnelle », seules à même, selon lui, de préserver la paix sociale dans le pays.