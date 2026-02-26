Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur

Samsung Electronics annonce le 25 février 2026 sa nouvelle gamme de smartphones, la série Galaxy S26, marquant une avancée significative dans l'intégration de l'IA. Ces appareils sont conçus pour rendre les tâches quotidiennes plus simples et efficaces, en s'appuyant sur des technologies proactives et adaptatives.





Performances puissantes et innovation





Le Galaxy S26 Ultra, équipé de la Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform Gen 5, offre des performances révolutionnaires. Avec des gains de +19 % en CPU, +39 % en NPU et +24 % en GPU, cet appareil assure une expérience fluide et stable, même en multitâche ou gaming intensif. La chambre à vapeur optimisée et le système thermique amélioré garantissent une dissipation thermique efficace pour des performances durables.





Le système photo Galaxy le plus avancé





Le Galaxy S26 Ultra intègre le système photo le plus abouti de la gamme. Des ouvertures élargies captent davantage de lumière pour des clichés plus détaillés en faible éclairage. Nightography Vidéo et Super Steady amélioré assurent des vidéos stables et éclatantes, même en mouvement.



L’AI ISP améliore également la caméra frontale pour des selfies plus naturels. Compatible avec le codec professionnel APV, le S26 Ultra garantit une qualité vidéo élevée, même après montage. Les outils Assistant Photo et Creative Studio simplifient la retouche et la création, rendant l’édition accessible à tous.





Une IA proactive et une sécurité renforcée





Avec Now Nudge et Now Brief, Galaxy AI anticipe les besoins et propose des suggestions personnalisées en temps réel. Bixby et Gemini facilitent les tâches complexes par simple commande vocale, rendant l’interaction plus intuitive.



Le Galaxy S26 Ultra inaugure un Écran de confidentialité intégré limitant les angles de vision. Associée à Samsung Knox et à sept années de mises à jour de sécurité, la série Galaxy S26 offre une protection multicouche durable, garantissant performance, innovation et confiance au quotidien. Précommandez-la du 11 Mars au 26 Mars pour recevoir une protection complète.

