Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico

La 9e édition du Grand Prix Fondation Senico de Récital du Saint Coran consacre une nouvelle fois Dakar comme carrefour de l’excellence coranique en Afrique. 15 champions représentant la Mauritanie, le Nigeria, le Togo, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Somalie, la Gambie et le Sénégal prennent part au concours international. Organisée à l’Institut Islamique de Dakar, la compétition réunit des candidats sélectionnés pour leur maîtrise remarquable de la mémorisation et des règles de récitation.



Au delà de l’enjeu compétitif, l’événement se veut un espace de fraternité et de rayonnement spirituel, favorisant les échanges entre pays et traditions de lecture du Saint Coran. Les candidats, arrivés dans de bonnes conditions, participent aux épreuves sous la supervision d’un jury composé de spécialistes, chargé d’assurer une évaluation fondée sur des critères rigoureux de tajwid, de précision et de qualité vocale. Fidèle aux principes d’éthique et de transparence, le Grand Prix Fondation Senico confirme ainsi son ambition de promouvoir l’excellence et l’unité à travers le Livre Saint.