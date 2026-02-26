Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte!

Le Ministère des Finances et du Budget a annoncé ce jeudi le lancement du premier Appel Public à l’Épargne (APE) de l’année 2026. L’État du Sénégal émet des obligations pour un montant cible de 200 milliards de FCFA, ouvrant la souscription du 26 février au 19 mars 2026.
Cette opération financière, arrangée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance, s’inscrit dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l’État et dans son plan de financement pour l’exercice 2026. Elle vise également à renforcer le marché financier sous-régional.
Les fonds mobilisés serviront à couvrir les besoins budgétaires de l’État, conformément aux autorisations prévues par la Loi de finances initiale et à soutenir les priorités économiques et sociales définies dans l’agenda national de transformation.
Le gouvernement appelle à la mobilisation des citoyens, des investisseurs institutionnels et de l’ensemble de ses partenaires pour faire de cette opération un succès collectif.
