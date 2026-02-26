MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan

La commune de Mbacké a débloqué un appui financier avoisinant les 10 millions de francs CFA en faveur des écoles coraniques (daara), a annoncé le maire Gallo Bâ. Cette enveloppe, destinée au mois de ramadan, a permis l’achat de denrées alimentaires au profit des établissements religieux qui accueillent un grand nombre d’enfants.



« Nous avons estimé que dans le cadre de l’appui à consentir durant le mois de ramadan, les daara étaient les destinataires prioritaires », a déclaré l’édile, rappelant que Mbacké est une ville religieuse qui abrite de nombreuses écoles coraniques.



Outre ce soutien financier, la municipalité a également accordé deux terrains pour permettre aux daara de se doter d’un siège, ainsi que d’autres formes d’aides en infrastructures, notamment des toilettes.



Le maire a par ailleurs évoqué les chantiers en cours dans la commune : routes bitumées, centre commercial et autres projets structurants. « Mbacké est en chantier et c’est ce qu’il faut retenir. C’est la première fois que la commune est plongée dans une situation aussi heureuse depuis son existence. Nous allons suivre pour que les délais soient respectés et les infrastructures livrées à date échue », a-t-il assuré.