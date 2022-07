Thiès / Violences aux législatives 2022 : Habib Niang au chevet du Dr Babacar Diop.

Alors que le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop avait rejoint la caravane de l'inter coalition Yewwi Askan Wi (YAW) / Wallu dans la cité du rail, son véhicule a été saccagé par des éléments de Ousmane Sonko.



Face à de tels actes de violence contre le premier magistrat de la ville, le leader Apériste dans la zone Nord, Habib Niang, s'est rendu chez le Dr Babacar Diop pour s'enquérir de son état de santé. Habib Niang a sévèrement condamné ces agressions contre le maire de ville.



Selon lui, "Dr Babacar Diop est le premier magistrat de cette ville. Les Thiesssois sont unis et indivisibles. Si on fait du mal à un Thiesssois, tous les Thiesssois ressentent cette douleur". Le leader Apériste en a également profité pour inviter les hommes politiques et les jeunes à tout faire pour éviter tout acte de violence pendant ces législatives.