Thiès / VUS : La jeunesse de Siggi Jotna renfloue les banques de sang et offre des cours de vacances gratuits aux apprenants.

Dans le cadre du programme Vacances utiles de Siggi Jotna (VUS), une journée de don de sang a été organisée à la permanence dudit mouvement et à l'école Iba Katy Bâ (Ex Clémenceau de Thiès).



Selon le leader de Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye c'est à cause de la pénurie de sang dans les hôpitaux que la jeunesse de Siggi Jotna a organisé ce don de sang. C'est la raison pour laquelle, dit-il, en tant que citoyens, nous devons apporter notre participation pour donner du sang à nos hôpitaux.



"Qui dit donner du sang, dit sauver des vies. Je pense que cela doit être permanent parce que les hôpitaux ont besoin de sang. Je lance encore un appel à la jeunesse, à tous les citoyens de donner du sang. Car, ils ne le regretteront jamais", a-t-rappelé.



Aussi, dans ce contexte covid-19 où l'année scolaire a été bouleversée, Abdoulaye Dièye en a profité pour lancer le démarrage des journées de cours de vacances afin de permettre aux élèves qui seront en classe d'examen l'année prochaine de mieux se préparer.



"L'année 2020 a été frappée de plein fouet par la covid-19, surtout dans le secteur de l'éducation. Le quantum horaire a été réduit, c'est pour cela que nous l'avons initié pour apporter notre soutien aux élèves qui sont en classe préparatoire. Cela entre en droite ligne avec les activités citoyennes que le mouvement Siggi Jotna ne cesse de faire. Le mouvement se veut un cadre d'expression et d'épanouissement. À tout moment, nous devrons poser des actes civiques et citoyens qui sont en droite ligne avec le développement de Thiès", a-t-il fait remarquer, avant de magnifier le dynamisme et l'engagement de jeunesse de Siggi Jotna...