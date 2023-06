Thiès/Tabaski 2023 :"J'invite la jeunesse à s'armer de connaissances afin qu'elle puisse participer au développement du pays avec l'exploitation du gaz et du pétrole" (Mbaye Guéye EMG)

Comme à son habitude, le dg de EMG, Mbaye Guéye a effectué la prière des deux Rakkas de la fête de l'Aïd El Kebir au quartier Médina Fall. Ce dernier a saisi l'occasion pour lancer un message à la nation Sénégalaise surtout aux jeunes suite aux récentes manifestations. "J'invite la jeunesse Sénégalaise à s'armer de connaissances afin qu'elle puisse participer au développement du pays avec l'exploitation du gaz et du pétrole. Que les citoyens sachent que l'avènement du gaz et du pétrole ne veut pas dire que l'État va devoir distribuer des enveloppes financières à chaque Sénégalais", explique-t-il. Selon lui, les jeunes doivent essayer de faire des formations sur les métiers du pétrole et du gaz pour participer à l'émergence de leur pays. Aussi, conseille-t-il, aux jeunes de respecter leur métier et de croire en leur avenir. "J'invite les jeunes et les citoyens Sénégalais au culte du travail pour le développement de leur pays", a-t-il tenu à préciser. Mbaye Guéye EMG a également magnifié le sermon de l'imam qui comme à l'accoutumée a appelé à consolider les acquis de paix, de concorde et d'harmonie tant enviés aux Sénégal.