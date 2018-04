Thiès - Requinqués par leur rencontre avec Siré Dia, les « anciens » de l'APR en marche pour la présidentielle de 2019

C'est ce Samedi 31 Mars 2018 que les anciens membres de l'APR ont rencontré le DG de la poste M Pape Siré Dia à la permanence du parti sise à la cité Aiglons. A l’issue de ce face à face avec la tête de liste de la coalition victorieuse des dernières élections législatives à Thiès Mamadou Mbaye coordinateur des « anciens » a rappelé les circonstances qui ont conduit à une telle audience.

« Cette rencontre avec notre frère de parti et leader Siré Dia s’inscrit dans le même prolongement que celle tenue avec les autres responsables du Parti à Dakar. Avec lui, nous avons fait un large tour d'horizon de la situation politique à Thiès et nous n'avons pas manqué de lui exprimer de vive voix le manque de considération dont nous faisons l'objet au sein du parti. Nous lui avons aussi demandé de nous aider à rencontrer le président de la République, monsieur Macky Sall, avant de solliciter son concours matériel et financier pour nous permettre de mener à bien notre mission et qui plus est son assistance pour régler la question de l'emploi pour certains ».

Le coordinateur des « anciens » de l'APR de poursuivre en notant que dans sa réponse, Siré Dia a magnifié le sens de leur démarche, avant de déplorer le traitement qui leur est réservé dans le parti. Une situation à laquelle il compte remédier.

« Il a promis de nous apporter son aide sur tous les plans. Nous avons beaucoup apprécié son sens de l’écoute. Siré Dia est un homme digne de confiance, nous comptons beaucoup sur lui pour la concrétisation des promesses qu’il nous a faites. Nous sommes très ravis de l’avoir rencontré. Je peux dire que nous sommes en phase avec lui et prêts à travailler avec lui. Siré Dia a fait renaitre un grand espoir chez nous autres militants de la première heure du parti à Thiès. Il mérite la confiance que le chef de l'État a placée sur sa personne. Nous avons décidé de cheminer avec lui pour assurer une victoire éclatante au Président Macky Sall à la prochaine présidentielle de 2019, et dès le premier tour » a t-il tenu à souligner

Etaient présents à cette rencontre, M Mamadou Mbaye, Birane Mbaye, Assane Mbaye (Responsables jeunes Cojer) Ndiaga Wade, Fama Aidara, Yakham Seck, Pape Demba Ndiaye, Ibrahima Sarr, Seynabou Ndione, Rose Ndione, Maguette Diop et beaucoup d’autres gens qui ont contribué à l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême en 2012.