Thiès/ Publication des résultats: " Il faut saluer la maturité du peuple sénégalais[...]. Je félicite le PM Ousmane Sonko..."( Pape Siré Dia).

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le président du mouvement S.I.R.E ( Pour un Sénégal inclusif républicain et émergent), Pape Siré Dia, a salué la maturité du peuple sénégalais qui a plébiscité Pastef et son candidat Ousmane Sonko en votant " massivement le 17 novembre dernier". " Le peuple sénégalais a montré la voie[...]. À Thiès, la victoire a été éclatante à travers une forte mobilisation de la jeunesse[...]. Je félicite le PM Ousmane Sonko pour le travail remarquable qu'il a eu à abattre pour engranger ces résultats donnant une majorité confortable au Pastef à l'hémicycle", a-t-il déclaré.



Pape Siré Dia a tenu à inviter les sénégalais à se donner la main pour l'intérêt supérieur du pays. " En élisant le président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE le 24 mars 2024, les sénégalais ont plébiscité le PASTEF et son projet pour notre pays et au delà pour l’Afrique", a-t-il conclu.