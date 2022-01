Thiès / Promotion du lait local : Les acteurs dans une dynamique de décliner des axes stratégiques pour l'atteinte des objectifs.

Depuis 2016, lors de la validation du document d'orientation stratégique de l'Ecowap à l'horizon 2025, la commission de la Cedeao en partenariat avec les acteurs de la société civile, notamment les OPR, les Ong avec le concours financier de la coopération et de l'Union européenne a lancé une initiative dite "offensive lait".



Ainsi, pour conduire ce processus visant à doter des pays de la Cedeao d'un cadre stratégique régional pour faciliter la promotion des chaînes de valeur du lait local, un conclave de trois jours avec les différents acteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel se tient dans la cité du rail.



À travers cette concertation régionale pour le lancement d'une plateforme multi-acteurs d'appui à la promotion du Lait en Afrique de l'Ouest et au Sahel, il s'agira de décliner les différents plans d'actions pour atteindre les objectifs visés pour la promotion des chaînes de valeur et du lait local dans les 15 pays membres de la Cedeao.