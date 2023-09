Thiès : Pape Siré Dia soutient "totalement et sans réserve" le choix "pertinent et judicieux" du Président Macky Sall porté sur Amadou Bâ

"Je salue chaleureusement ce choix ô combien pertinent et judicieux du Président Macky Sall qui témoigne de son souci permanent pour la conduite et la matérialisation du plan Sénégal Émergent horizon 2035", poursuit-il. Et d'ajouter : "J’apprécie à sa juste valeur la démarche inclusive, fédératrice, faite de concertations les plus larges, qui a conduit à ce choix". Pape Siré Dia exhorte ainsi tous les leaders et militants de la mouvance présidentielle à s'unir comme un seul homme derrière Amadou Ba pour une victoire éclatante au soir du 24 février 2024. "En tant que Président du conseil départemental de Thiès, j’appelle tous les responsables de l’APR et de BBY, tous les militants, toutes les populations de Thiès, du département et de tout le Sénégal, soucieux du développement économique, social et culturel de notre pays dans LA PAIX à faire bloc avec le Président Macky Sall autour de notre candidat Amadou Bâ pour une victoire éclatante dès le premier tour au soir du 25 Février 2024", conclut-il.

"Le Président de notre coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), le Président Macky Sall, a choisi le Premier ministre Amadou Bâ comme candidat de notre coalition à l’élection présidentielle de février 2024. En ma qualité de Président du conseil départemental de Thiès, et conformément à mon engagement initial de soutenir le candidat retenu par le Président, et en homme d’honneur, je soutiens totalement et sans réserve M. Amadou Ba à l’élection présidentielle de Février 2024." C'est la déclaration faite par le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia suite au choix porté sur Amadou Ba pour diriger la coalition BBY à la présidentielle 2024. Un choix important, dit-il, vu le contexte et les enjeux socio-économiques.