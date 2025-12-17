Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026


Endeavour Mining et la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM) ont réuni, ce jour, les partenaires stratégiques de l’Accélérateur du Contenu Local (ACL) à l’occasion d’une session de travail consacrée à l’évaluation des progrès réalisés depuis son lancement en avril 2025 et à la définition des priorités opérationnelles pour l’année 2026.

Cette rencontre marque une étape importante dans le déploiement de cette initiative régionale, qui ambitionne de renforcer la compétitivité des fournisseurs ouest-africains, de faciliter leur accès au financement et de promouvoir l’harmonisation des pratiques minières à l’échelle de la CEDEAO. L’objectif affiché est de structurer l’ACL comme un instrument autonome, doté d’une gouvernance consolidée et d’une feuille de route pérenne, au service de la montée en compétences des fournisseurs locaux.

À l’ouverture des travaux, Hawahou Guillaume, Vice-présidente senior chargée des chaînes d’approvisionnement chez Endeavour Mining, a souligné l’importance stratégique de l’initiative.
« L’Accélérateur du Contenu Local nous permet d’unir nos efforts pour renforcer durablement la compétitivité des fournisseurs locaux. En structurant une approche commune avec nos partenaires, nous créons les conditions d’un développement plus inclusif et d’un impact renforcé sur les économies nationales », a-t-elle déclaré.

Des avancées significatives depuis avril 2025

Depuis sa création, l’ACL repose sur une coalition multi-acteurs regroupant entreprises minières, institutions financières, fédérations professionnelles et experts sectoriels, ce qui lui confère une forte assise régionale.

Les groupes de travail ont présenté une synthèse des premiers résultats obtenus, notamment :

  • une cartographie détaillée des fournisseurs en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso ;

  • la mise en place des fondations d’un référentiel commun d’évaluation et de suivi ;

  • l’accompagnement de 45 fournisseurs pilotes à travers des sessions techniques portant sur les aspects administratif, financier, HSE et ESG.

Sur le plan financier, plusieurs institutions partenaires ont confirmé leur engagement et amorcé l’élaboration de modèles de financement adaptés aux réalités des PME de la chaîne d’approvisionnement minière, ainsi qu’une réflexion sur les critères d’éligibilité de futurs produits financiers.

Par ailleurs, les travaux de plaidoyer ont permis d’identifier des convergences possibles entre les cadres réglementaires nationaux et de poser les bases d’un dialogue structuré entre l’État, l’industrie minière et les fournisseurs. Une première feuille de route régionale devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Un levier stratégique pour la CEDEAO

Pour la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO, l’Accélérateur du Contenu Local s’inscrit pleinement dans ses missions prioritaires. Son Président, Adama Soro, a salué les avancées enregistrées :
« Le développement du contenu local est un axe stratégique pour la CEDEAO. Les premiers résultats présentés aujourd’hui montrent qu’en avançant ensemble, nous pouvons renforcer les capacités nationales, stimuler la compétitivité des fournisseurs et accroître l’impact économique du secteur minier dans toute la sous-région », a-t-il affirmé, tout en réaffirmant le rôle de facilitateur de la Fédération en faveur de l’harmonisation des pratiques.

Une Charte commune pour consolider l’initiative

La rencontre a également été marquée par la signature d’une Charte commune par les membres du Comité de pilotage – Allied Gold, CORICA, Ecobank, EFEDCOM, Endeavour Mining, Fortuna Mining et Transport Dièye. Ce document définit les principes, les axes d’intervention et les objectifs du programme.

 

Signée en clôture de séance, cette Charte formalise le cadre de collaboration entre les partenaires et renforce la gouvernance de l’ACL, ouvrant la voie à une consolidation durable de cette initiative régionale au service du contenu local et du développement économique en Afrique de l’Ouest.





Mercredi 17 Décembre 2025
Dakaractu



