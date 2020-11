Thiès : Pape Doumbia se prononce sur les retrouvailles Macky-Idy et lance un appel aux jeunes.

La nouvelle configuration du schéma politique qui s'est dessinée avec l'entrisme du parti Rewmi d'Idrissa Seck dans le gouvernement, est selon le président du mouvement "Thiès Ca Kanam" et directeur de Prestigethies, Pape Doumbia, un signe annonciateur d'un nouvel élan économique.



En effet, selon lui, cette retrouvaille Idy-Macky va permettre d'atteindre les objectifs du moment, lesquels ne peuvent se réaliser que dans une synergie de toutes les forces. "Personne mieux que le Président Macky Sall et le leader du parti Rewmi Idrissa Seck aiment plus le Sénégal", a-t-il tenu à faire remarquer.



Aussi, est-il d'avis que les gens doivent cesser de replonger les populations dans le passé en mettant à jour leurs paroles d'hier. "Nous devons faire une introspection et essayer de nous concentrer sur les questions de l'heure avec les nombreux décès enregistrés en mer et sur les routes entre autres", a-t-il expliqué.



Le président de "Thiès Ca Kanam" s'est également prononcé sur le phénomène de l'émigration clandestine, invitant ainsi les jeunes à se méfier des "marchands d'illusion" qui leur font croire qu'il ne peuvent se forger un avenir que vers les contrées européennes.



À rappeler que Pape Doumbia a offert 500 kits scolaires à de jeunes apprenants pour appuyer les parents en cette période de crise économique due à la pandémie. Également, il a remis à 70 jeunes leurs parchemins de fin de formation en restauration.