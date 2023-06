Thiès : Pape Doumbia lance un plaidoyer en faveur de la jeunesse

Lors du "Sargal" organisé par Thié Production pour le président de l'ASC Diakhao, Pape Doumbia. Ce dernier en a profité pour lancer un message à la jeunesse, mais aussi à l'endroit des autorités pour que les jeunes soient davantage accompagnés pour leur employabilité. Selon lui, "l'accalmie qu'il y a eu dans la cité du rail lors des manifestations montre que les jeunes ont compris." Il ajoute : "Nous prions pour que cette cité continue de vivre dans l'harmonie. On doit assister les jeunes, on ne doit pas les laisser à leur sort. On doit les aider parce qu'il y a beaucoup d'opportunités surtout avec les projets de l'État. Ils manquent seulement d'accompagnement".



D'après Pape Doumbia, la cité du rail regorge de potentiels inexploités. "À Thiès, il y a beaucoup de potentialités dans le domaine du sport, du côté des entreprises et même artistique. Thiès est un vivier culturel en plus d'être une ville stable. Les gens ont compris beaucoup de choses et leur souci essentiel, c'est comment réussir la vie", a-t-il laissé entendre. Il a tenu à remercier le promoteur Thié et les populations qui l'ont soutenu pendant ces deux années à la tête de l'ASC Diakhao où il a avec brio haussé les potentialités de l'équipe. Avant de les inviter à poursuivre le travail pour les défis futurs. Car, fera-t-il remarquer : "Mon objectif, c'est que ce quartier soit connu partout à travers le Sénégal".



À rappeler que Thié Production a également organisé à cette occasion un grand tournoi de football en guise de mémorial en l'honneur de Feu Laba Fall, un ancien joueur de football. Des habitants du quartier ont salué ce geste du promoteur pour ce fils du quartier qui de son vivant nourrissait tout l'espoir de voir l'ASC Diakhao remporter les phases nationales. Le promoteur Thié Production a promis de mettre désormais la main à la pâte pour mieux appuyer les jeunes de son quartier.