Thiès : « Ousmane Sonko est tellement hanté par le tribunal qu'il n'écarte pas l'option de s'enfuir... » (Moustapha Diagne du GRAPHE)

L'arène politique est infestée d'ignorants et de gens au profil psychologique très lourd avec insultes à la bouche. C'est le constat fait par le coordonnateur du Groupe des alliés de la première heure (GRAPHE), Moustapha Diagne, par ailleurs président du parti Synergie Républicaine, s'en prenant directement à Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), est d'avis que « tous les agissements de ce dernier visant à pousser les jeunes à mettre le chaos dans le pays, c'est parce qu'il ne veut pas aller en procès contre Adji Sarr ».

Pis, il ajoute que « Ousmane Sonko est tellement hanté par le tribunal qu'il n'écarte pas l'option de s'enfuir comme Salif Sadio et César Atoute Badiatte si malgré tout, le juge décidait d'ouvrir le procès ». Cependant, il a signalé que le GRAPHE se veut d'être un cadre d'échanges et de partage avec les jeunes sur les réalisations du Président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir. Car, estime-t-il, l'heure est aux débats de programme innovants qui vont soulager les populations et changer le visage du Sénégal.