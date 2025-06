Thiès : "Nous voudrions que le dialogue social soit un instrument au delà de la reconnaissance, mais qui trouve sa place dans les politiques publiques" (Kassa Diagne)

Nous voudrions atteindre la performance de notre secteur", a déclaré le président du comité Monsieur Kassa Diagne.

Poursuivant. M. Diagne a plaidé pour l'école sénégalaise. "Tous ensemble travaillons pour un dialogue social qui puisse permettre à l'école sénégalaise dans le cadre de l'éducation et de la formation de relever les défis pour que demain nous puissions dire que notre école est en train d'engranger des résultats et concrètement les populations pourront mettre le doigt et apprécier clairement que nous sommes en train d'apporter des transformations dans ce secteur", a-t-il ajouté.

À rappeler que l'inspecteur d’Académie de Thiès, Monsieur Gana Sène, a pris part à cette rencontre dont l’objectif principal est de poser les bases d’un engagement collectif et solidaire des membres du comité pour une gouvernance concertée et inclusive basée sur une vision stratégique partagée du dialogue social, facteur déterminant pour la paix sociale et la performance du secteur éducation et formation.