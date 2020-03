Thiès / Lutte contre le Covid-19 : Habib Niang apporte sa contribution et accompagne la presse.

"Si nous sommes atteints du coronavirus, les informations ne passeront plus comme il le faut". C'est l'annonce faite par la présidente de l'Association de la presse locale (Apl) de Thiès, Khady Youm. Elle l'a fait savoir, lors de la remise de kits d'hygiène offerts par le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, à la presse locale et au gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, en guise de contribution à la lutte contre le Covid-19.



La présidente de l'Apl a prié également pour que le Tout Puissant épargne les Sénégalais, non sans souligner que la presse est aussi exposée à cette maladie mortelle. "Nous remercions le leader de "And Suxxali Sénégal" d'avoir pensé à la presse", dira-t-elle.

Dans ce plan de riposte contre le coronavirus, le gouverneur de région a appelé toutes les bonnes volontés à en faire de même pour aider les couches les plus vulnérables.



Prenant la parole, Habib Niang a indiqué que "n'eût été la presse, personne ne saurait ce qui se passe, encore moins comprendre les règles d'hygiène édictées par les spécialistes de la santé. Vous faites partie des gens les plus exposés à cette maladie mortelle. C'est pourquoi, j'ai tenu à vous remettre ce don pour que vous vous protégiez de cette affreuse pandémie qui hante le sommeil des populations du monde entier et des techniciens de la santé en particulier. En tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous, pour vous accompagner en toute circonstance ", a-t-il déclaré...