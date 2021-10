Thiès / Locales 2022 : Noirs de colère, les partisans de Maodo Malick Mbaye s'interrogent : « Pourquoi Macky Sall peine à reconnaître les mérites de Maodo Malick Mbaye? C'est inquiètant! »

Même si rien n'est encore officiel, dans toutes les chapelles politique, le choix des têtes de liste dans la cité du rail a été opéré de manière discrétionnaire et face à un BBY qui n'existe pas, estiment les partisans et militants du leader de "Guem sa Bopp", Maodo Malick Mbaye.



Face à la presse, la Convergence des leaders Femmes, Doleel Diné Takhawu Thiès et les jeunes du mouvement "mouvance pour un maire" qui ont tous porté leur choix sur Maodo Malick Mbaye et comptent le soutenir dans ce combat. "Pourquoi Macky Sall peine à reconnaître les mérites de Maodo Malick Mbaye. C'est inquiétant !!!", s'exclame El Hadji Diallo, le coordonnateur des activités politiques de "Guem Sa Bopp".



Avant de soutenir que "des considérations d'ordre purement politique ont prévalu en lieu et place d'une approche qui tiendrait compte des avis pertinents de la base. Rappelons qu'une élection locale est avant tout une affaire locale..."