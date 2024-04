Éducation / SMAE 2024 : Cheikh Mbow insiste sur les exigences citoyennes pour une transformation significative du système d’éducation et de formation !

Dans le cadre de la Semaine Mondiale d’Action pour l’Education (SMAE), la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) a organisé un Webinaire national de partage sous le thème mondial « Investir dans l’éducation publique et transformatrice ». À six (06) ans du rendez- vous de 2030, le panel est une opportunité pour adresser la crise de l’apprentissage. Pour rappel, la SMAE est un rendez-vous annuel, célébré dans plus 100 pays avec des centaines d’organisations locales, nationales, régionales et mondiales et des millions de militant-e-s pour plaider en faveur du droit à une éducation de qualité inclusive et équitable avec des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous (ODD4). L’édition de cette année, qui se déroule du 22 au 26 avril 2024, est placée sous l’objectif du suivi des engagements des États sur la transformation de l’éducation et la préparation du « sommet du futur ». Le Webinaire de clôture de la SMAE 2024 a bénéficié des contributions des antennes locales sur les thématiques (1) « Éducation environnementale » par Saint Louis, (2) « Éducation inclusive » par Kaffrine, (3) « Éducation civique et citoyenne » par Diourbel et « Éducation en situation d’urgence » par Ziguinchor. Le message introductif du Directeur Exécutif de la COSYDEP, M. Cheikh MBOW, a été articulé autour des exigences citoyennes pour une transformation significative du système d’éducation et de formation. Il dira que, dans une approche qui fournit aux apprenants des moyens d'agir en faveur de sociétés plus justes, pacifiques et durables, l’éducation transformatrice contribue au développement d’une participation critique, démocratique et active des citoyens. La transformation de l’éducation devra permettre de bâtir un système éducatif équitable de par son offre publique revalorisée pour prendre en charge les groupes vulnérables ; moderne dans ses possibilités d’apprentissage ; résilient dans ses réponses face aux crises ; solide de ses infrastructures ; ouvert aux autres secteurs et sur le monde et ancré sur les valeurs locales. Dans une vision humaniste de l’éducation, l’éducation transformatrice promeut un système éducatif qui se développe et s’accroit en quantité ; avec un financement conséquent, équilibré et inclusif ; une gouvernance décentralisée, participative et efficace.