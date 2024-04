TOUBA - Cheikh Bass : « Nous savons que drainer l’eau du lac de Guiers ne peut se faire aussi rapidement, alors concentrez-vous sur celle de Touba Bogo »

« Touba a soif ! » La phrase de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké devant le ministre de l’hydraulique est loin de sonner comme un ras-le-bol. C’était juste un rappel de la part du chef religieux qui espère des lendemains meilleurs pour les populations.

Cheikh Tidiane Dièye était en visite de terrain dans le département de Mbacké mais aussi et surtout dans la cité religieuse.

Ainsi, lui plaira-t-il de faire à l’intention de son hôte un large exposé sur la situation. « Vous vous posez certainement cette question : comment avec 37 forages, Touba n’est toujours pas extirpée des affres du manque d’eau ? On accuse l’État de saboter et c’est à tort que certains le font car un État n’a aucun intérêt à le faire, les populations aussi. En 2011, le réseau a été diagnostiqué. Et il était déduit que 40% des eaux dégagées par les forages ruisselaient car perdues à cause des fuites. De 2013 à aujourd’hui, 15 forages ont été construits. Et chaque année, la pénurie d’eau est plus aiguë en période de magal. L’on sait dorénavant que la solution est ailleurs. Il ne s’agit pas que de construire des forages. Il est en effet nécessaire d’auditer le réseau hydraulique et de le réformer. »

Une belle transition trouvée pour « repréciser » la pensée de Serigne Mountakha Mbacké par rapport à l’eau du lac de Guiers qui devrait mettre terme au problème. « Le Khalife sait que la solution définitive c’est de drainer l’eau du Lac de Guiers. Il sait toutefois que cela n’est pas chose aisée. C’est la raison pour laquelle, l’eau de Touba Bogo devrait faire l’affaire pour le moment. » Cheikh Bass de marteler que Serigne Mountakha rappelle, encore une fois, que les populations sont énormément fatiguées.