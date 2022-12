Thiès : Les ministres Samba Diobène Kâ et Pape Amadou Ndiaye ainsi que Abdoulaye Dièye (DG Aibd) sensibilisent les populations sur la prévention de nos infrastructures

Le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a pris part à la randonnée pédestre organisée par le Programme de modernisation des Villes (PROMOVILLES). Au terme de cette randonnée de 13 kilomètres, Samba Ndiobène Kâ a saisi l'occasion pour rappeler que "le patriotisme est un comportement permanent. Ce n'est pas un slogan. C'est une attitude!", renchérit-il. Au-delà, "c'est répondre favorablement à l'intérêt général", dira Samba Ndiobène Kâ. Qui a tenu à inviter la jeunesse à s'imprégner des vraies valeurs patriotiques avant de les appeler à plus de retenue pour "l'intérêt général des populations". Le thème choisi : "Citoyens de Thiès, engageons-nous pour préserver nos infrastructures", a pour objectif de sensibiliser les populations sur leur rôle dans la préservation des ouvrages et équipements réalisés par Promovilles. Samba Ndiobène Kâ a également tenu à magnifier la présence du ministre de l'artisanat, le Dr Pape Amadou Ndiaye et le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye et du responsable Apériste dans la zone Nord, Ousseynou Guèye. Il a cependant rappelé que ce projet a permis de renforcer la sécurité des quartiers entre autres...