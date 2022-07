Thiès / Législatives2022 : Sokhna Awa Doucouré lance une grande mobilisation des troupes à Médina Fall et parle au Président Macky Sall.

La responsable Apériste, Sokhna Awa Doucouré, a organisé une grande rencontre de partage et d'échanges avec presque tous les leaders de l'Alliance pour la République (APR) de la zone Nord pour une plus grande mobilisation des troupes. La rencontre s'est tenue au quartier Médina Fall, le plus grand quartier populaire de la cité du rail.



Selon Sokhna Awa Doucouré, " c'est l'union qui fait la force. J'ai initié cette rencontre pour inviter tous les leaders à s'unir comme un seul homme pour une victoire au soir du 31 juillet avec 80% des voix".



Elle a également lancé un appel au Président Macky Sall pour qu'il soutienne les leaders de l'APR du quartier Médina Fall. Car, estime-t-elle, c'est à l'État d'appuyer les fils du quartier pour l'émergence de notre quartier. Non sans rappeler que "ce combat pour la victoire des législatives est le nôtre".