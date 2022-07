Thiès / Législatives2022 : Le commandement territorial fin prêt pour le scrutin du 31 juillet

À quelques heures du scrutin du dimanche 31 juillet 2022, le préfet de Thiès, Moussa Diagne, a fait face à la presse pour faire le point sur la situation de la carte électorale et les dispositions prises pour le bon déroulement du vote.

Selon lui, "le département de Thiès se caractérise par sa densité électorale après Dakar et Touba. Nous avons une population électorale de 380 798 répartie dans 291 lieux de vote. Nous avons 793 bureaux de vote dans le département, dans les cinq arrondissements (Notto, Keur Moussa, Thiénaba, Thiès Nord et Thiès Sud) de Thiès et dans les deux communes (Pout et Khombole) rattachées à Thiès et 38 abris provisoires", dira Moussa Diagne. Qui a également fait remarquer que chaque commune compte plus de 10.000 électeurs. Selon toujours le Préfet, l'ensemble des cartes, estimé à 18.766 cartes électeurs est issu du stock de la refonte de 2017 en plus de la révision électorale après les locales de 2021 et de la dernière révision de 2022. "Il y avait 18.766 cartes, nous en avons distribué 7. 546 et il reste 11.200 cartes. La révision exceptionnelle de 2022 nous a permis d'avoir 11.718 cartes et il nous reste 4.331 cartes, soit un pourcentage de 62 %. Nous espérons d'ici là que les gens viendront en masse pour augmenter ce pourcentage", dira le préfet Moussa Diagne.