Thiès / Législatives 2022 : Idrissa Seck et Mamadou Thiaw en phase pour une grande victoire de BBY.

Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Idrissa Seck, par ailleurs président du parti Rewmi, émet sur la même longueur d'onde que Mamadou Thiaw, le secrétaire exécutif du programme national de développement local (PNDL) qu'il a reçu au Cyber campus.



Dans une note dont Dakaractu détient une copie, les deux hommes ont échangé sur de multiples sujets d'ordre politique, social, mais surtout les réalisations du Président Macky Sall en matière d’infrastructures.



"Plus qu’un symbole, cette audience traduit cette nouvelle dynamique unitaire si chère au président de la coalition BBY, le Président Macky Sall, qui a confié à Idrissa Seck, la délicate mission de la reconquête de Thiès, au profit d’une union des cœurs et des esprits, dans une dynamique unitaire traduisant la recomposition d’un BBY où tout le monde regarde dans la même direction, en vue d’une victoire éclatante, au soir du 31 juillet 2022", lit-on.



Autant de réalisations allant de "la politique volontariste du gouvernement, pour soutenir les ménages, par un système ambitieux de subvention et d’assistance sociale; la valorisation des salaires des agents de l’État, malgré la morosité de l’environnement des affaires, lourdement impacté par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et enfin de l’embargo et des effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine".



Le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, s'est réjoui des avancées significatives accomplies dans des domaines aussi variés que vitaux, en matière d’électrification, d’alimentation en eau des populations et d’assainissement, mais aussi la sollicitude constante, à l’endroit du monde rural.



"Ceci montre à suffisance les efforts permanents du gouvernement, tendant à améliorer la qualité de vie des sénégalais et à s’acheminer progressivement et sûrement, vers l’émergence promise par le Président Macky Sall", explique toujours la note. Ainsi, Idrissa Seck et Mamadou Thiaw ont tous les deux prié pour des élections calmes et apaisées surtout pour la victoire de la coalition BBY au soir du 31 juillet 2022.