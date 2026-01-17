Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé

Le conseil consultatif de quartier de la Zac de Thiès vient d'être officiellement installé ce samedi à la mairie de Thiès Nord. Lors de l'assemblée générale constitutive, les membres du bureau ont été élus à l'unanimité par la population pour participer davantage au renforcement de la participation citoyenne, du dialogue et de la cohésion sociale.

Officiellement installé à la tête de cette entité, l'ingénieur en génie civil, Monsieur Ousmane Sy, a décliné devant la presse la feuille de route. "Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir porté à la tête de cette institution qui est le conseil de quartier. Et je pense que c'est une continuité des autorités administratives et municipales. Nous serons là vraiment pour continuer tout ce qui est action pour le développement du quartier. En terme de mission, nous avons du pain sur la planche parce que nous tous savons que la Zac n'est pas encore finie en terme de travaux. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont là et qui ne sont pas encore terminé et je pense que le conseil de quartier sera là pour booster les autorités municipales afin qu'on puisse réaliser ces travaux", a-t-il indiqué.