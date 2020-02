Thiès : Le chanteur Thantacoune, Mouhamed Niang en live avec ses Fans de la cité du rail.

Suite à une forte demande de ses Fans, le célébrissime, Mohamed Niang a gratifié les mélomanes et férus de chants religieux d'une soirée en live au Sam's prestige de Thiès. Pendant des heures, des Fans venus d'Espagne et d'horizons divers ont été tenus en haleine par l'étoile montante qui continue d'éblouir son monde avec ses belles interprétations dont la plus récente dédiée à la grande mosquée Massalikoul Jinan.

Ainsi, pour se rapprocher davantage ses Fans et créer un link avec eux, Mohamed Niang a entamé une mini tournée un peu partout dans le pays.