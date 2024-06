Thiès : Le Parti FDS-Les Guélwaars dissout toutes ses instances actuelles...La mise en place de nouvelles structures annoncée.

Au sortir d'un séminaire national à Thiès regroupant les responsables nationaux et départementaux du parti FDS-Les Guélwaars dans le but d’évaluer leur "participation à l’élection présidentielle de mars 2024 et de définir de nouvelles stratégies pour l’avenir du parti", le président Babacar Diop et Cie ont tenu à célébrer, dans le sillage de l’élection présidentielle tumultueuse de mars 2024, "avec ferveur l’engagement et les sacrifices consentis par le peuple sénégalais pour préserver nos institutions démocratiques. Ces efforts héroïques ont permis de traverser l’une des plus graves crises de confiance de notre histoire qui a failli ébranler les fondements de notre nation". Et exprimer leurs "sincères félicitations au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire éclatante. Depuis son accession au pouvoir, il a érigé les principes de « Jubb, Jubbal, Jubbanti » comme fondements de sa gouvernance. Ces principes, axés sur l’humanité, la justice sociale et la préservation des deniers publics, se reflètent dans ses premières actions en tant que Président. Cette nouvelle ère prometteuse exige une rupture salutaire que nous soutenons, réaffirmant ainsi notre ancrage au sein de la coalition au pouvoir. L’espoir d’un avenir meilleur est permis. Nous encourageons le Président et son Premier Ministre Ousmane Sonko à poursuivre, avec détermination les réformes nécessaires, pour renforcer la démocratie, la justice, l’État de droit et les libertés fondamentales. Un élément crucial de ces réformes est l’établissement d’élections véritablement inclusives, qui sont le socle même d’une démocratie robuste".

"Sur la scène internationale, FDS-Les Guelwaars, fidèle à ses valeurs de justice, de souveraineté des peuples et de libération, exprime son indignation face à la situation tragique du peuple palestinien. Nous réitérons notre soutien à sa lutte légitime pour la liberté et l'autodétermination. Nous appelons la communauté internationale à intensifier ses efforts pour parvenir à une solution juste et durable, incluant la création d’un État palestinien souverain et indépendant, vivant en paix et en sécurité aux côtés de tous ses voisins. Notre parti s'engage à utiliser toutes les tribunes disponibles pour plaider en faveur de cette cause noble, rappelant ainsi notre engagement envers les principes universels de justice et de droits humains", ont-ils ajouté.

Ainsi, une décision phare a été prise. "À l’issue de ce séminaire national, une décision majeure a été prise, conformément aux statuts et aux recommandations du dernier Congrès du parti, de dissoudre toutes les instances actuelles. Cette décision marque un tournant décisif dans l’histoire de FDS-Les Guelwaars. Elle symbolise notre volonté de renouvellement et d’adaptation face aux défis et enjeux contemporains. Ainsi, le parti a donné mandat à son Président, Babacar Diop, pour mettre en place dans un court délai de nouvelles structures alignées avec les ambitions renouvelées de notre parti. Ces nouvelles structures seront conçues pour être plus dynamiques, inclusives et réactives, capables de répondre efficacement aux aspirations de nos membres et sympathisants".

Dans la foulée, "FDS-Les Guélwaars s’ouvre à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’engager activement dans notre projet, offrant une plateforme où chacun peut contribuer à la construction d’un Sénégal meilleur. Ensemble, nous bâtirons un avenir plus prospère et plus juste pour notre nation. Le parti magnifie également le travail remarquable de notre leader et maire de la ville de Thiès, qui, en deux ans et demi, a transformé la ville en un laboratoire d’expérimentation d’un modèle de gouvernance axé sur la bonne gestion et l’innovation dans la fourniture des services publics, au bénéfice des populations qui l'ont élu", ont-ils conclu...