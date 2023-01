Thiès : La mairie de ville lance une vaste opération de désengorgement nocturne

La mairie de ville de Thiès vient de démarrer une vaste opération de désengorgement nocturne pour rendre le cadre de vie beaucoup plus agréable. Pendant trois jours, les épaves, les véhicules en panne, certains supports publicitaires qui ne sont pas en règle et les kiosques vont être détruits. Car, selon le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, "quand je suis arrivé à la tête de la municipalité, j'ai trouvé un cadre de vie agressé sur tous les plans. La sécurité fait défaut. Les enfants n'ont pas de lieu de distraction. Cette ville n'a pas de jardins publics. Les routes sont ensablées et il fait sombre dans certains coins."



D'après lui, "notre ambition, c'est de faire de Thiès, la première ville touristique, industrielle, économique et politique du Sénégal..."