Thiès / Industrialisation extractive : "Il sera essentiel pour nous de revoir ces contrats avec les partenaires et les entreprises venues de l'étranger"( Anta Babacar Ngom).

"L'industrialisation, c'est ma culture, c'est ma solution et je revendique que le Sénégal est arrivé à l'ère de l'Industrialisation. Et c'est pour cela que nous considérons que notre programme est la seule et l'unique solution pour le Sénégal. Et c'est le programme de

l'Industrialisation en passant par le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat, du tourisme, de secteurs clés", a déclaré la candidate Anta Babacar Ngom lors de son passage à Thiès. Et dans son programme, Anta Babacar Ngom compte dépoussiérer les contrats avec les industries extractives. "Je me suis arrêtée également sur l'Industrialisation ici, mais l'Industrialisation extractive de nos ressources naturelles. Il sera essentiel pour nous de revoir ces contrats avec les partenaires et les entreprises venues de l'étranger qui sont en train d'extraire nos ressources naturelles...Nous serons obligés de réouvrir ces contrats et nous assurer qu'ils vont dans le sens de l'intérêt des sénégalais, de la population sénégalaise, de la jeunesse sénégalaise...", a-t-elle promis.