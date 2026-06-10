Audience avec l'Archevêque de Dakar: Monseigneur André Guèye reçoit Me Habib Vitin et bénit le mouvement " Thiès D'abord"

À la tête d'une forte délégation, le président du mouvement Thiès D'abord, Me Habib Vitin, a été reçu ce mercredi 10 juin 2026 en audience par l'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye.

L'occasion a été saisie par Monsieur Vitin pour remercier Monseigneur André Guèye pour dit-il, " l'attention et l'accompagnement qu'il a toujours manifestés au mouvement " Thiès D'abord". " On le rappelait tout à l'heure qu'il a été présent lors du lancement officiel du mouvement " Thiès D'abord", le 03 octobre 2024 au stadium Lat Dior de Thiès. Et cela prouve l'attention, la bienveillance et l'accompagnement qu'il a toujours pour le mouvement et son président", a-t-il déclaré.

Poursuivant, Me Vitin a ajouté que c'était l'occasion également " de pouvoir recueillir ses conseils et recommandations dans un contexte politique très tendu, dans un contexte de marasme économique etc". Avant de renchérir. " Et cette démarche nous l'avons fait aujourd'hui avec lui, mais nous l'avons toujours fait auprès de tous les foyers religieux notamment à Thiès avec les grandes familles religieuses parce que nous sommes convaincus que ceux sont des autorités qui peuvent servir de guides, qui peuvent servir de boussoles". Me Habib Vitin lui a aussi fait part de son intention de briguer les suffrages des Thiessois pour le compte de la ville Thiès et pour les autres communes à Thiès par le biais de ses alliés.

Pour sa part, Monseigneur André Guèye a prié pour le mouvement Thiès D'abord et pour son président afin qu'ils puissent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés pour l'intérêt du Sénégal en général et pour celui de Thiès en particulier. Il a invité les membres dudit mouvement à privilégier l'éthique, l'esprit de service et la persévérance, tout en bénissant leurs actions au profit des populations notamment les plus démunies...