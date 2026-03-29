Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules...

Dans le cadre de son initiative pour permettre aux sénégalais d'acquérir des parcelles et de réaliser des investissements immobiliers, l'agence immobilière Beugueu Diam Services( AIBDS), avec à sa tête son président Cheikh Tidiane Dieng, a effectué hier une descente sur plusieurs sites notamment à la cité de l'espoir au profit des populations désireuses d'acquérir des parcelles.

Ainsi, plusieurs délégations dont des jeunes ont effectué hier le déplacement sur sites afin de pouvoir bénéficier des facilités liées au concept "immobilier sûr et accessible".

Pour rappel, l'agence immobilière Beugueu Diam Services (AIBDS) basée à Thiès (Grand Standing) s'inscrit dans trois piliers de solidarité à savoir : Accès à l'eau, Éducation et Jeunesse et Solidarité logement (Accompagnement spécifique pour les familles en difficulté...).