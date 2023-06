Thiès : Habib Niang invite la jeunesse à revenir à la raison

Le responsable Aperiste dans la zone Nord, Habib Niang a organisé une rencontre avec les présidentes de ses groupements de femmes et ces jeunes militants et sympathisants. Il a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation que vit le pays avec les nombreuses manifestations des jeunes. "Pourquoi détruire les Auchans ? À ce que je sache, il y a que des sénégalais qui y travaillent. Cela risque de leur faire perdre leur travail et va augmenter le taux de chômage et cela peut-être évité", estime-t-il. Et d'ajouter : “ On est l’approche de la fête de Tabaski et chaque père de famille devra trouver un mouton. Mais comment cela pourrait être possible si personne ne travaille? C’est pour cela que nous devons revenir à la raison surtout vous les jeunes". Aussi, invite-t-il, les pères et mères de famille de redoubler de vigilance par rapport à leurs enfants. Il a également invité ses militants et sympathisants au calme et de jouer leur partition pour que règne la paix . "Je lance un message à mes militants et proches au calme et d’être des ambassadeurs de la paix pour la stabilité du pays", a laissé entendre Habib Niang. Qui n'a pas manqué de réitérer son engagement derrière le Président Macky Sall.