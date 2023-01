Thiès : Habib Niang et ses militants à fond dans les préparatifs pour accueillir le Président Macky Sall

En prélude à la tenue du deuxième conseil des ministres décentralisé qui aura lieu à Thiès, le leader apériste, Habib Niang, a rencontré les présidentes de groupements de femmes et les présidents des cellules de jeunes de son mouvement pour la préparation de la venue du président Macky Sall.

La présidente des femmes, Mme Seynabou Dieng, a exhorté ses camarades à la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au leader de la coalition BBY.

Le président des jeunes, Souleyemane Sidibé, a abondé dans le même sens, soulignant que "ce sera l'occasion de démontrer la force de leur leader." Aujourd'hui, nous tentons le tout pour le tout. Nous allons tout faire pour réussir cet accueil. Nous devons confirmer sur le terrain avec une mobilisation exceptionnelle".

Pour sa part, Habib Niang a demandé à ses militants et sympathisants de redoubler d'efforts et de se donner à fond pour réussir cet événement. "C'est toujours un plaisir de vous retrouver, la réunion d'aujourd'hui concerne essentiellement la préparation de la venue du Chef de l'État à Thiès. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons faire une forte mobilisation pour lui souhaiter la bienvenue dans la capitale du rail. J'appelle toute la jeunesse et tous les groupements de femmes à se mobiliser pour accueillir le Président, Macky Sall".

Et d'ajouter : "C'est le moment de prouver et de confirmer que nous sommes les maîtres des mobilisations. Le jour-J nous devrons être au rendez-vous pour honorer le Président Macky Sall!"