Thiès / Grève de 1.300 cheminots retraités : "Nous prendrons en considération les problématiques de ses cheminots retraités" (Anta Babacar Ngom).

La candidate à l'élection présidentielle, Anta Babacar Ngom, a regretté la situation des 1.300 cheminots retraités qui ont décidé ce jeudi, de bloquer les trains pour exiger le paiement de leurs indemnités de retraite.

"J'ai regretté les événements que nous avons entendus et suivis ce matin... C'est la grève des retraités cheminots...1.300 parmi eux, qui réclament une dette qui leur est due par l'État du Sénégal d'un montant de 6 milliards de FCFA", a-t-elle réagi.

Anta Babacar Ngom s'est voulue rassurante. "Nous leur demandons de rester courageux, de rester forts parce que cela fait 12 ans qu'ils l'ont subi et c'est la fin. La présidente Anta Babacar élue au soir du 24 mars 2024, prendra en considération les problématiques de ces cheminots retraités qui ont beaucoup et pendant très longtemps travaillé pour le Sénégal".

Anta Babacar Ngom entend également réinvestir et renforcer le chemin de fer du Sénégal en commençant par Thiès pour rallier le Nord et le Sud du pays. "Le développement de l'économie passe nécessairement par le renforcement des infrastructures routières et ferroviaires", a-t-elle ajouté...