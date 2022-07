Thiès / Facilitation de la mobilité urbaine : Habib Niang réhabilite 2,5 Km de route pour désenclaver 500 familles du quartier Thiès-None.

Le quartier Thiès None situé sur la route de Dakar2 manque presque de tout. En période d'hivernage les populations éprouvent beaucoup de mal à effectuer correctement leurs aller et retour. Pour faciliter l'accès à plus de 500 familles au quartier, le responsable Apériste de la zone Nord, Habib Niang, a mis la main à la poche pour le dragage de 2,5 kilomètres de route.



D'après un habitant du quartier, Ibrahima Ndione, " quand je suis parti voir monsieur Habib Niang, je lui ai parlé du problème de l'accès au quartier surtout durant l'hivernage". Le quartier est inondé, il n'y a pas d'éclairage, les taxis refusent d'entrer dans le quartier en plus de l'insécurité. Il m'a assuré qu'il allait porter ce combat. Et aujourd'hui l'éclairage est de nouveau fonctionnel grâce à Habib Niang".



Ibrahima Ndione en a profité pour demander au Président, Macky Sall de soutenir Habib Niang, car explique-t-il, il fait un travail excellent pour les populations. "Il est différent des autres leaders. Il ne fait jamais dans la polémique. Il est toujours dans l'action pour le bien-être des gens. C'est la raison pour laquelle nous allons l'appuyer pour ces législatives et dans toutes ses entreprises. C'est le président Habib Niang que nous soutenons et nous sommes sous ses ordres quelle que soit la décision qu'il prendra nous serons avec lui", soutient-il.



Même son de cloche pour Peulh Sow. "Les actions de monsieur Habib Niang pour la population ont fini de parcourir Thiès et Diakhao en premier. Et aujourd'hui savoir que c'est lui qui est à l'origine du profilage et du dragage de cette route longue de 2.5 kilomètres est une aubaine pour nous. Habib Niang est un homme d'action et il parle peu. Et quand il donne sa parole et la respecte. Il n'a aucun poste de responsabilité et pourtant il est toujours présent quand la population en a besoin. Nous prions pour lui et nous allons le soutenir pour ces législatives. Sa façon de faire la politique est différente de celle des autres leaders", assène-t-elle.



Une autre habitante de Thiès-None, Khardiata Ly d'enchaîner : "Habib Niang vient d'alléger la souffrance de plus de 500 familles qui habitent ce quartier. C'est le bon moment car nous sommes en période d'hivernage et nous avions tous les problèmes du monde. Les voitures refusaient d'emprunter cette route parce que c'est un quartier difficile d'accès.



Elle poursuit : "Nous sommes d'anciens habitants du quartier Diakhao, et personne n'est mieux placé que moi pour témoigner des actions de Habib Niang, c'est dans notre ancien quartier Diakhao qu'il a commencé à soutenir les populations. Il leur a même offert une ambulance. Nous sommes derrière lui, certes il n'est pas candidat, il ne fait que soutenir le Président Macky Sall. Le président doit lui confier un poste de responsabilité pour qu'il puisse davantage venir en aide aux populations..."