Thiès : Colère du Sytjust, qui annonce une grève illimitée à partir du 27 décembre prochain

Le syndicat des travailleurs de la justice( Sytjust) a tenu un sit-in ce lundi au niveau du tribunal d'instance de Thiès.



Très remontés contre l'Etat, les travailleurs de la justice fustigent le non respect des engagements signés avec le gouvernement notamment les décrets qui portent sur les réformes statutaires, le régime indemnitaire et ceux relatifs à l'amélioration de la masse du fonds commun. " Nous avons signé un protocole d'accord et l'Etat a entamé sa mise en oeuvre et comme par un coup d'enchantement, il retire ces montants. Nous disons que c'est une agression...", a pesté le chargé de la communication dudit syndicat, Me Ameth Touré, qui annonce, par ricochet, une grève illimitée à partir du 27 décembre prochain...