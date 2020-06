Thiès : Caurie microfinance accentue son expansion financière avec son Bank 2 Wallet en milieu rural.

Pour contribuer durablement à la promotion économique et sociale des populations vulnérables, principalement les femmes et les jeunes, Caurie microfinance vient de lancer son projet Bank 2 Wallet. Ledit projet a été ficelé en partenariat avec Orange Finance Mobile Sénégal via son service Orange Money, et la Fitech GSIE pour offrir un meilleur service à sa clientèle majoritairement située en zone rurale. Ce nouveau canal de distribution vise à réduire les frais de transaction pour les clients de Caurie et surtout leur permet de faire des opérations de dépôt, retrait, et remboursement de crédit sans se déplacer, surtout dans ce contexte de covid-19.

D'après le Directeur général de Caurie-microfinance, Mamadou Lamine Guèye, Caurie est aujourd'hui, la première institution de microfinance à avoir réussi ce pari de digitalisation de ses opérations avec sa clientèle"avec des tarifs abordables en dessous des tarifs classiques des systèmes de transfert d'argent. Ainsi, cela va permettre aux clients de gagner en temps et en argent. Le nouveau nouveau service est accessible par code USSD pour tout client de Caurie. Selon le Chef de projet, Latyr Faye, les opérations se font en temps réel et le service est facile, rapide et sûr.