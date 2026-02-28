De "nombreux" responsables iraniens tués dans les frappes, dit Trump à ABC News

De "nombreux" responsables du régime iranien ont été tués dans les frappes samedi des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, a affirmé Donald Trump dans une interview à ABC News, affirmant cependant ne pas savoir si "tous" ont été tués.



Interrogé par téléphone par un journaliste d'ABC News sur l'identité selon lui du prochain dirigeant de l'Iran, le président américain a répondu : "Nous en avons une très bonne idée".

