Thiès / BBY à la conquête des imams et prédicateurs : Abdou Mbow clôt le débat sur l'homosexualité.

La tête de liste départementale, le Dr Augustin Tine, accompagné de l'honorable député Abdou Mbow, du Dg de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye et du responsable Apériste, Lamine Aysa Fall ont tenu une rencontre de partage et d'échanges sur leurs objectifs et projets pour cette 14 ème législature avec la Section Thiès de la Ligue des Imams et prédicateurs. L'occasion a été saisie par la Ligue des imams et prédicateurs pour interpeller ces derniers sur la question de l'homosexualité.



Selon Abdou Mbow, le Président de la République a déjà réglé cette question. "Il a clairement dit tant que je serai Président dans ce pays personne ne légalisera la loi sur l'homosexualité", a-t-il précisé. Et d'ajouter : "La loi qui était venue à l’Assemblée nationale n'était qu'un commentaire par rapport à ce qui s'est passé entre 1961 et 1965 qui est le code pénal et le code de procédure pénale qui condamnent l'acte contre nature qui rassemble tout". Pour dire, selon lui, que " la mouvance présidentielle ne saurait plaider pour la légalisation de cette loi sur l'homosexualité, car nous avons des principes et des valeurs que nous incarnons et qui ne nous le permettent pas."



Cependant, l'honorable député est également revenu sur les enjeux de ces législatives. Lesquels enjeux, estime-t-il, doivent pousser les populations à voter pour la continuité pour que le gouvernement du Sénégal termine ses projets en cours...