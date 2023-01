Thiès : "Aucune perspective de reconquête n'est imaginable ou envisageable sans une introspection collective" (Khadim Bamba Diop)

Pour mieux vulgariser les différents projets et réalisations du Président Macky Sall et face à la présidentielle qui se profile à l'horizon, les "Jeunes cadres républicains ont organisé une série de panels dans la cité du rail. Cette initiative a également servi de prétexte pour faire un diagnostic sur les raisons de la régression de la coalition BBY dans le département de Thiès et les solutions à préconiser pour espérer renverser la tendance. Pour le porte-parole du jour, Khadim Bamba Diop, l'objectif c'est de déterminer les facteurs de cette régression électorale. Laquelle, selon lui, a été causée par la dispersion des forces et la désunion dans les rangs de la coalition BBY. Pour lui, "la reconquête de Thiès devra passer inéluctablement par une meilleure maîtrise des réalisations et perspectives du PSE, la référence des politiques publiques, de l’apport économique de l’AIBD dans le département de Thiès et une meilleure compréhension du contenu local notamment dans le secteur des hydrocarbures." D'après lui, "aucune perspective de reconquête n'est imaginable ou envisageable sans que nous ne procédions à une introspection collective.

Cependant, Maodo Malick Mbaye, Dg de l'ANAMO et Magaye Boye, maire de Khombole, ont également fait une étude croisée sur la question de la régression de la coalition lors des locales et législatives passées.