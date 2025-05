Thiès : Acquittement dans un dossier de viol suivi de grossesse d'une mineure, décédée à la suite de cette affaire

Selon le correspondant de l'Observateur à Thiès, marié et père, S. Diop est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement. Il est accusé par M. Koulibaly, âgée de moins de 16 ans et finalement décédée.



Les faits se sont déroulés en 2021 au quartier Diakhao de Thiès. Alors que la victime vivait chez son frère, locataire dans le domicile de S. Diop, cette fille qui officiait comme femme de ménage, a désigné le sieur Diop comme l’auteur de sa grossesse.



Face à cette grave accusation pour un homme marié, S. Diop aurait obligé la fille à interrompre sa grossesse. Lui opposant un niet catégorique, elle en informe son grand frère qui a, lui aussi, interpellé son logeur.



L’affaire a ainsi atterri à la police où une plainte pour viol, pédophilie et détournement de mineure a été déposée. Lors de l’enquête préliminaire, si le mis en cause a continué de nier les accusations, sa présumée victime est restée sur sa position, confiant aux enquêteurs que S. Diop attendait que son frère aille au travail la nuit pour la retrouver dans la chambre et la contraindre à des rapports sexuels.



Mieux, elle ajoute que l’accusé la trouvait parfois dans les toilettes pour assouvir sa libido. Elle a révélé que quand elle est allée lui annoncer sa grossesse, il lui a exigé de l’interrompre. S. Diop, inculpé puis placé sous mandat de dépôt, a été jugé, le 28 avril dernier, par la chambre criminelle de Thiès, sans sa présumée victime décédée.



Devant la barre, l’accusé a été inflexible. « Je n’ai jamais entretenu de rapports sexuels avec cette fille. C’est de fausses accusations. Quand elle a su qu’elle était enceinte, elle est venue à mon lieu de travail pour me dire que l’auteur de sa grossesse vivait à Dakar. Ensuite, elle est revenue dire que c’est moi qui l’ai enceintée. Face à mon refus, elle a appelé mon épouse pour me menacer. Son frère a essayé de me convaincre d’accepter, mais j’ai toujours nié ces accusations », a déclaré S. Diop.



Pour le procureur de la République, personne ne peut confirmer l’existence de rapports sexuels entre les deux parties. Il a donc requis l’acquittement de tous les chefs d’accusation au bénéfice du doute. Au terme des débats d’audience, le juge a rendu son verdict en mettant en application les réquisitoires du ministère public.