Thiès/Accueil de Mimi Touré : Habib Niang réussit le pari de la mobilisation et promet une victoire écrasante à la coalition BBY

Malgré le retard accusé, les militants et sympathisants du leader Apériste Habib Niang ont pris tout le temps qu'il fallait pour accueillir la tête de liste nationale, Mimi Touré en caravane dans la cité du rail. Tous ses jeunes se sont donnés rendez-vous au rond-point Nguinth pour offrir un accueil particulier à Mimi Touré. Très optimiste, Habib Niang de signaler : " Tous les jeunes sont là. Nous allons remporter ces législatives majoritairement dans la cité du rail et dans le département". Il a également invité la jeunes à la non violence et à des élections apaisées. "J'invite les jeunes et toute la population à se lever très tôt pour aller voter pour une victoire de la coalition BBY au soir du 31 juillet".