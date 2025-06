Thiès- 7e anniversaire du Groupe Thiès Prestige: " Nous continuerons avec rigueur et humilité, à œuvrer pour une presse libre, responsable"( Pape Doumbia, PDG)

" En ce jour mémorable, marqué par le 7e anniversaire du Groupe Thiès Prestige, je m’adresse à vous avec un sentiment profond de reconnaissance et de fierté.

Sept années se sont écoulées depuis la naissance de cette noble ambition : bâtir un organe de presse enraciné dans nos valeurs, engagé au service de l'information véridique, du débat citoyen et du développement de notre société. Ce chemin, parfois semé d’embûches, mais toujours éclairé par la volonté de bien faire, nous l’avons parcouru grâce à vous. Je tiens à rendre un hommage appuyé au peuple sénégalais, pour sa bienveillance, sa confiance et son soutien constant. À vous, populations de Thiès, notre ville d’ancrage, de cœur et d’avenir, je vous adresse une gratitude toute particulière. Vous avez porté le Groupe Thiès Prestige, vous l’avez accompagné avec ferveur, et c’est grâce à votre adhésion que cette initiative a pu s’épanouir et rayonner bien au-delà de nos frontières locales'.

Et de poursuivre " Je ne saurais poursuivre sans saluer avec une vive émotion l’ensemble du personnel du Groupe Thiès Prestige — journalistes, techniciens, animateurs, équipes administratives et logistiques — qui ont cru en cette vision dès les premiers instants. Votre engagement, votre professionnalisme, votre résilience et votre foi inébranlable en ce projet sont les véritables fondations de notre réussite. Je vous félicite pour le travail remarquable accompli et vous encourage à poursuivre sur cette voie d’excellence et de dévouement. Vous êtes les artisans de cette belle aventure".

Selon lui, " ce septième anniversaire n’est pas une fin en soi. Il est le symbole d’un engagement renouvelé, d’une détermination intacte et d’une vision tournée vers l’avenir. Le Groupe Thiès Prestige continuera, avec rigueur et humilité, à œuvrer pour une presse libre, responsable, et résolument au service du bien commun. En ce jour d’anniversaire, je vous réitère, au nom de toute l’équipe dirigeante, nos plus sincères remerciements et notre engagement indéfectible à vos côtés". " Que Dieu bénisse Thiès. Que Dieu bénisse le Sénégal", a-t-il conclu.