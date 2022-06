Thiaune Mbambara, une bombe foncière : Le Khalife de Ndiassane accueilli à coups de pierre par des partisans du maire sur le site, interpelle le Président Macky Sall.

Accompagné de membres de la famille Kountiyyou, de la gendarmerie et des talibés, le Khalife de Ndiasane, Cheikhal Bécaye Al Bécaye Kounta s'est personnellement déplacé sur le site de Thiaune Kounta plus connu sous le nom de Thiaune Mbambara pour dénoncer les lotissements illégaux du maire de Chérif Lô.



Malheureusement, du jamais vu s'est produit sur le site car, à l'arrivée du Khalife de Ndiassane des partisans du maire résidant à Thiaune Mbambara l'ont accueilli par des jets de pierre.



Le porte-parole de la famille Kounta, Serigne Abdourahmane Kounta sur consigne du Khalife est revenu sur les problèmes concernant ce patrimoine foncier de Mame Bou Kounta dont le maire aurait acquis l'accord de lotissement sur autorisation du défunt Khalife El Hadj Mame Bouh Mouhamed Kounta.



Cependant, le Khalife interpelle le Président Macky Sall sur cette situation délétère qui pourrait avoir des proportions démesurées si rien n'est fait surtout quand-on sait que toutes les démarches administratives entreprises par la famille Kountiyyou pour avoir des papiers en bonne et due forme sont restées vaines. Ce, au moment où des terrains sont morcelés et vendus par la municipalité...