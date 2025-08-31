Thiaroye – 29 kg de chanvre indien, 15 moutons et plus d’1 million F CFA saisis : un réseau de drogue démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 30 août 2025, vers 3h du matin, les limiers ont interpellé quatre individus pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, avec à la clé la saisie de 29 kg de chanvre indien.L’opération a été déclenchée après un renseignement opérationnel faisant état d’un vaste réseau basé à Wakhinane Pikine. Les enquêteurs ont surpris les suspects au moment où ils venaient de réceptionner une cargaison de drogue.La perquisition du domicile a permis de mettre la main sur plusieurs biens soupçonnés de provenir de leurs activités illicites :• 15 moutons et 26 volailles• 1 120 000 F CFA en espèces• Une moto TVS• Un ciseauFace aux enquêteurs, le chef du réseau a reconnu être le propriétaire de la drogue, tout en admettant que l’argent et le bétail provenaient directement de son commerce de chanvre indien.La drogue, les biens et l’argent saisis ont été placés sous scellés, tandis que les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.